Концерт Алексея Кортнева отменили в Перми
Выступление лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева отменили в Перми.
Telegram-канал «Прикамские витязи» отмечает, что концерт должен был состояться в пермском заведении «Ё-бар» 26 января, но организаторы мероприятия в итоге отменили выступление.
Примечательно, что буквально за несколько часов до отмены концерта в «Прикамских витязях» появился полный возмущения пост. Администраторы Telegram-канала задавались вопросом, почему Кортневу, который высказывался против спецоперации, разрешили выступать в Перми.
Ранее Кортнев в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что коллектив после тура по США продолжит выступать в России и постсоветских странах.
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