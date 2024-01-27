Концерт Алексея Кортнева отменили в Перми

Telegram-канал «Прикамские витязи» отмечает, что концерт должен был состояться в пермском заведении «Ё-бар» 26 января, но организаторы мероприятия в итоге отменили выступление.



Примечательно, что буквально за несколько часов до отмены концерта в «Прикамских витязях» появился полный возмущения пост. Администраторы Telegram-канала задавались вопросом, почему Кортневу, который высказывался против спецоперации, разрешили выступать в Перми.

Ранее Кортнев в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что коллектив после тура по США продолжит выступать в России и постсоветских странах.

