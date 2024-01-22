«Это наши первые гастроли!»: Кортнев о грядущем туре по городам США

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев поведал НСН о планах коллектива на ближайшие месяцы.

Группа «Несчастный случай» после тура по США продолжит выступать в России и постсоветских странах, заявил НСН бессменный лидер коллектива Алексей Кортнев.

Кортнев анонсировал гастроли в США и Канаде

«Несчастный случай» даст в феврале в семи городах семь концертов, исколесив американский континент от западного побережья до восточного.

«Вы знаете, в этом нет ничего экстраординарного. Это будут концерты в довольно больших клубах и нескольких концертных залах. Будем играть лучшее, что накопилось за 40 лет существования группы. Такие, можно сказать, отчетные концерты, посвященные юбилею», - рассказал Кортнев.

По его признанию, это первые гастроли «Несчастного случая» с момента основания команды.

«Это наши первые гастроли, там и проверим, насколько многочисленна наша аудитория в США. После планируем выступить где-то в России, где-то в ближайшем зарубежье – все в обычном режиме», - подытожил музыкант.

Ранее в Ростове-на-Дону отменили выступление Алексея Кортнева. Концерт должен был состояться в понедельник, 22 января в ресторане «Пино нуар», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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