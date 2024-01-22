Кортнев анонсировал гастроли в США и Канаде
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев сообщил в соцсетях, что музыканты впервые отправятся в гастрольный тур по США и Канаде.
С 3 по 8 февраля группа Кортнева выступит в канадских городах Торонто, Монреаль, Калгари и Ванкувер, а с 9 по 18 февраля даст концерты в США. «Несчастный случай», в частности, увидят в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майями.
Ранее сообщалось об отмене концерта «Несчастного случая» в Ростове-на-Дону, который должен был состояться 22 января.
В начале декабря Кортнев говорил «Радиоточке НСН», что собирается выступать в Москве, несмотря на отмену концерта в «Крокус Сити Холл».
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