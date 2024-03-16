Концерт Александра Малинина отменили в Воронеже
В Воронеже отменили концерт певца Александра Малинина, который должен был состояться 22 апреля в Воронежском концертном зале (ВКЗ), сообщили организаторы.
Причины отмены выступления не называются. Купившие билеты смогут вернуть деньги, отметили организаторы.
Напомним, в начале февраля Малинин выступил в Саратове и стал объектом критики со стороны некоторых местных депутатов, усомнившихся в его позиции относительно спецоперации. Позднее Александр Малинин заявил СМИ, что готов защищать Родину с оружием в руках.
Ранее стало известно, что группа «Слот» отменила выступления в семи российских городах, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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