Концерт Александра Малинина отменили в Воронеже

В Воронеже отменили концерт певца Александра Малинина, который должен был состояться 22 апреля в Воронежском концертном зале (ВКЗ), сообщили организаторы.

СМИ: МакSим приостановит концертную деятельность

Причины отмены выступления не называются. Купившие билеты смогут вернуть деньги, отметили организаторы.

Напомним, в начале февраля Малинин выступил в Саратове и стал объектом критики со стороны некоторых местных депутатов, усомнившихся в его позиции относительно спецоперации. Позднее Александр Малинин заявил СМИ, что готов защищать Родину с оружием в руках.

Ранее стало известно, что группа «Слот» отменила выступления в семи российских городах, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыПевецКонцертВоронеж

Горячие новости

Все новости

партнеры