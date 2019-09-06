Альбина Джанабаева объявила о завершении работы с Меладзе

Певица Альбина Джанабаева заявила о завершении своего сотрудничества с продюсерским центром Константина Меладзе «Meladze Music». Об этом она сообщила в своем микроблоге в Instagram.

«Да, мое сотрудничество с @meladzemuzic прекращено», - написала она в публикации.

Певица отметила, что благодарна Меладзе за работу и полученный опыт. Джанабаева заявила, что уже с февраля прошлого года она ведет сотрудничество с другой компанией.

