Альбина Джанабаева объявила о завершении работы с Меладзе
6 сентября20:45
Певица Альбина Джанабаева заявила о завершении своего сотрудничества с продюсерским центром Константина Меладзе «Meladze Music». Об этом она сообщила в своем микроблоге в Instagram.
«Да, мое сотрудничество с @meladzemuzic прекращено», - написала она в публикации.
Певица отметила, что благодарна Меладзе за работу и полученный опыт. Джанабаева заявила, что уже с февраля прошлого года она ведет сотрудничество с другой компанией.
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