Константин Кулясов: На сцену «Анимация» вернется только в 2021 году

Рок-музыкант, лидер группы "АнимациЯ" Константин Кулясов рассказал НСН в эфире «Нашего радио» о том, как он проводит свою самоизоляцию.

Уже месяц в России продолжается режим самоизоляции и как большинство россиян, рок-музыкант, лидер группы «Анимация» Константин Кулясов находится на домашнем карантине из-за пандемии коронавируса. В эфире НСН он рассказал, что за период самоизоляции он похудел на 4 кг и продолжает заниматься творчеством.

«Последние два дня я делал генеральную уборку и двигал мебель, но в итоге я понял бессмысленность этого процесса. На самоизоляции я похудел на 4 кг, так как я стал меньше есть и много нервничать из-за того, что у нас нет концертов. На днях мы с группой проводили онлайн концерт на своем ютуб канале делал стрим и все деньги которые удалось заработать от пожертвований зрителей я раздал своей группе. Даже на самоизоляции мы продолжаем заниматься творчеством, записываем песни» - рассказал Константин Кулясов.

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Музыкант также поделился свооей точкой зрения на происходящее в мире, а также дал оценку тому, как быстро группа «Анимация» вернется на сцену.

«Я по жизни не пессимист и не плакса, если я не смогу к примеру, зарабатывать деньги творчеством я пойду работать на заправку, но свою семью голодной не оставлю. Говоря о сегодняшней ситуации, связанной с этой всеобщей болячкой я думаю на сцену нам удастся вернуться только в 2021 году хотя при этом не теряю надежду, что будут фестивали» - заявил музыкант

Ранее в эфире НСН рок-музыкант, Заслуженный артист Российской Федерации Вячеслав Бутусов рассказал, что за период самоизоляции он выпустил альбом «ChiaroScuro».

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