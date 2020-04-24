Константин Кулясов: На сцену «Анимация» вернется только в 2021 году

Уже месяц в России продолжается режим самоизоляции и как большинство россиян, рок-музыкант, лидер группы «Анимация» Константин Кулясов находится на домашнем карантине из-за пандемии коронавируса. В эфире НСН он рассказал, что за период самоизоляции он похудел на 4 кг и продолжает заниматься творчеством.

«Последние два дня я делал генеральную уборку и двигал мебель, но в итоге я понял бессмысленность этого процесса. На самоизоляции я похудел на 4 кг, так как я стал меньше есть и много нервничать из-за того, что у нас нет концертов. На днях мы с группой проводили онлайн концерт на своем ютуб канале делал стрим и все деньги которые удалось заработать от пожертвований зрителей я раздал своей группе. Даже на самоизоляции мы продолжаем заниматься творчеством, записываем песни» - рассказал Константин Кулясов.