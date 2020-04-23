Бутусов на самоизоляции выпустил новый альбом и мультфильм

Как и большинство россиян, рок-музыкант Вячеслав Бутусов находится в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В эфире НСН он рассказала, что за период самоизоляции он выпустил альбом «ChiaroScuro».

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«На самоизоляции все дни я нахожусь дома, для меня понятие карантин очень относительное, я всегда дома. Я налегаю дома не на запасенные продукты, а на спорт, и на свое тело. Я занимаюсь проектами, которые давно собирался сделать. Мы выпустили альбом «Аллилуйя» и уже в карантинный период мы выпустили альбом «ChiaroScuro» с Екатериной Мечетиной. Мы вчера запустили мультик, о котором я мечтал всю свою жизнь – музыкальное видео. Я давно мечтал сделать проект "Песни войны" и сейчас мы готовим некоторые военные песни с Виктором Сологубом. Что касаемо онлайн концертов, то меня очень порадовал этот опыт - я всегда был уверен, что для меня идеальное положение на сцене - это стадион или большой фестиваль, когда большое расстояние между тобой и публикой. А, нет... подпольный вариант в полной тишине и полной темноте не менее идеален, никто не отвлекает. Я думаю поскольку мы все плавно переходим в онлайн пространство такой вариант онлайн концертов скоро станет актуальным, это логичный вариант развития жизни» - рассказал Вячеслав Бутусов

Ранее в эфире НСН музыкант Максим Покровский поделился своими наблюдения о том, как в Нью-Йорке люди переживают самоизоляцию в связи со вспышкой коронавируса.

