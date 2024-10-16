«Конкуренция и возможность»: Ваня Дмитриенко о современном шоу-бизнесе
Соцсети сегодня помогают талантливым исполнителям знакомить со своим творчеством миллионы людей, рассказал НСН певец Ваня Дмитриенко.
Популярный российский исполнитель Ваня Дмитриенко рассказал специальному корреспонденту НСН, насколько сложно сегодня молодежи пробиваться в шоу-бизнесе.
«На сегодняшний день очень много соцсетей готовы помогать талантливым людям, в том числе молодежи, пробиваться и показывать свой талант миллионам людей. Тяжело, да, конкуренция очень большая. Вместе с тем, что растет конкуренция, растут и шансы, и возможности. На каждую музыку сегодня найдется своя аудитория. Лично я люблю группу «Моя Мишель». И исполнительницу Асию», - добавил в кулуарах премии TOP HIT.
Ранее белорусский певец IVAN рассказал НСН, как ему повезло с продюсером Дробышем, и о том, чему его учил Николай Носков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru