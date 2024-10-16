«Конкуренция и возможность»: Ваня Дмитриенко о современном шоу-бизнесе

«На сегодняшний день очень много соцсетей готовы помогать талантливым людям, в том числе молодежи, пробиваться и показывать свой талант миллионам людей. Тяжело, да, конкуренция очень большая. Вместе с тем, что растет конкуренция, растут и шансы, и возможности. На каждую музыку сегодня найдется своя аудитория. Лично я люблю группу «Моя Мишель». И исполнительницу Асию», - добавил в кулуарах премии TOP HIT.

Ранее белорусский певец IVAN рассказал НСН, как ему повезло с продюсером Дробышем, и о том, чему его учил Николай Носков.

