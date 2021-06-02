Бузова показала, из чего состоит ее райдер
Российская певица Ольга Бузова после скандала в Волгограде показала, из чего состоит ее райдер, сообщает Starhit.
Исполнительница заявила, что он гораздо скромнее, чем у других коллег. Бузова сняла свой гримерный столик. «Колбаса, фрукты, но это просто потому, что сегодня первый день лета, физалис, сыр, хлебушек, водичка» — сказала певица.
Она отметила, что никогда не ест конфеты, даже если ей их приносят в качестве комплимента.
Ранее сообщалось, что жители Волгограда остались недовольны поведением российской певицы.
Когда артистка вышла к зрителям, то нецензурно выругалась в микрофон. «Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура», — сказала Бузова.
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