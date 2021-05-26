Музыкальный критик: «Моргенштерн - не артист, но затыкать ему рот не надо!»

"Лига безопасного интернета" написала обращение в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел с просьбой проверить тексты песен Моргенштерна с его нового альбома «Million Dollar: Happiness» на предмет пропаганды наркотиков.

В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» музыкальный критик Денис Ступников заявил, что активистам "Лиги безопасного интернета" просто больше заняться нечем:

«Ситуация, которую мы наблюдаем со всевозможными запретами, ограничениями и проверками, действительно, не радует. Такое ощущение, что всем этим организациям вроде какой-то выискавшейся "Лиги безопасноного интернета" делать больше нечего!Но, причисление Моргенштерна к музыкантам очень сильно натянуто, я бы его вообще не стал определять, как музыканта. Он – тусовщик, блогер, медийная персона, тролль, кто угодно, но только не музыкант. Стоит послушать его последний альбом «Million Dollar: Happiness», чтобы понять, что это даже не стеб, а просто откровенный троллинг людей, которые почему-то на все на это ведутся. Этого человека артистом никак не назовешь. Но, даже в его случае я бы не стал привлекать МВД для ограничения его деятельности. Селекция таких людей должна вестись естественными методами, а не активистами самозваной лиги», - считает музыкальный критик.

3 июня Зюзинский суд Москвы рассмотрит дело пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна «Розовое вино - 2» и «Family». Будет ли судебное разбирательство по новым трем песням – «Бебебе», «Ретро рейв» и «Ты ослеп» - пока неизвестно.

