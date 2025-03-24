Компания Aviationtag выпустила брелоки из частей самолета Iron Maiden

Уточняется, что на этом самолете группа летала во время мирового турне в 2016 году. Стоимость брелоков составит €66,66 за штуку, это отсылка к хиту группы «The Number of the Beast» («Число зверя»).

Боинг Ed Force One является настоящим символом Iron Maiden. Так, фронтмен группы Брюс Дикинсон с лицензией пилота сам управлял этим самолетом.

Ранее актер Евгений Стычкин в интервью НСН рассказал, что в юности очень любил слушать тяжелый рок, такой как Iron Maiden, и Twisted Sister.

