Компания Aviationtag выпустила брелоки из частей самолета Iron Maiden
Немецкая компания Aviationtag, специализирующаяся на утилизации списанных самолетов, выпустила ограниченную серию брелоков из частей фюзеляжа Boeing 747-400 Ed Force One, на котором летала легендарная группа Iron Maiden. Об этом сообщается на сайте компании.
Уточняется, что на этом самолете группа летала во время мирового турне в 2016 году. Стоимость брелоков составит €66,66 за штуку, это отсылка к хиту группы «The Number of the Beast» («Число зверя»).
Боинг Ed Force One является настоящим символом Iron Maiden. Так, фронтмен группы Брюс Дикинсон с лицензией пилота сам управлял этим самолетом.
Ранее актер Евгений Стычкин в интервью НСН рассказал, что в юности очень любил слушать тяжелый рок, такой как Iron Maiden, и Twisted Sister.
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