Группа Iron Maiden перевыпустит альбом Powerslave

Рок-группа Iron Maiden в ноябре переиздаст альбом Powerslave на виниле в честь сорокалетия пластинки.

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Винил будет зоотропным, то есть на нем при вращении будут двигаться картинки. Альбом Powerslave выпустят ограниченным тиражом в честь 40-летия группы.

Одновременно выйдет еще одна пластинка, Somewhere In Time. Этот альбом увидел свет в сентябре 1986 года и тоже стал мировым хитом. Его выпустят на цветным виниле.

Релизы ожидаются 15 ноября.

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Фото: ironmaiden.com
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