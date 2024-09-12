Группа Iron Maiden перевыпустит альбом Powerslave
12 сентября 202416:42
Рок-группа Iron Maiden в ноябре переиздаст альбом Powerslave на виниле в честь сорокалетия пластинки.
Винил будет зоотропным, то есть на нем при вращении будут двигаться картинки. Альбом Powerslave выпустят ограниченным тиражом в честь 40-летия группы.
Одновременно выйдет еще одна пластинка, Somewhere In Time. Этот альбом увидел свет в сентябре 1986 года и тоже стал мировым хитом. Его выпустят на цветным виниле.
Релизы ожидаются 15 ноября.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru