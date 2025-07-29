Колумбия объявила имя новой участницы «Интервидения»

Колумбию на международном песенном конкурсе «Интервидение-2025» представит певица Нидия Гонгора, сообщает пресс-службе конкурса.

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Аудитория исполнительницы на музыкальных стриминговых сервисах превышает 1,1 миллиона слушателей. Гонгора среди прочего является номинанткой на Latin Grammy. Певица множество раз представляла свою страну на сценах Европы, Азии и США.

Артистка также попадала на обложки изданий The Guardian и The New York Times как одна из самых влиятельных женщин Колумбии.

Ранее сообщалось, что Колумбию представит на конкурсе дуэт «Las Añez». в состав коллектива входят сестры-близнецы Хуанита и Валентина Аньес Ротманн. Однако позже появилась информация, что музыканты не смогут присутствовать на конкурсе.

Конкурс пройдет 20 сентября в Москве на «Live Арене», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram / intervision_world
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