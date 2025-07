Колумбия объявила имя новой участницы «Интервидения»

Аудитория исполнительницы на музыкальных стриминговых сервисах превышает 1,1 миллиона слушателей. Гонгора среди прочего является номинанткой на Latin Grammy. Певица множество раз представляла свою страну на сценах Европы, Азии и США.

Артистка также попадала на обложки изданий The Guardian и The New York Times как одна из самых влиятельных женщин Колумбии.

Ранее сообщалось, что Колумбию представит на конкурсе дуэт «Las Añez». в состав коллектива входят сестры-близнецы Хуанита и Валентина Аньес Ротманн. Однако позже появилась информация, что музыканты не смогут присутствовать на конкурсе.

Конкурс пройдет 20 сентября в Москве на «Live Арене», напоминает «Радиоточка НСН».