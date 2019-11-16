Клип Little Big бьет рекорды просмотров

Российская группа Little Big разместила на YouTube-канале свой новый клип «GO BANANAS», который только за первые сутки набрал около четырех миллионов просмотров.

Только за 15 ноября пользователи посмотрели видеоклип 3,8 млн раз. Он собрал 421 тыс. лайков и 19 тыс. дизлайков.