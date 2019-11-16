Клип Little Big бьет рекорды просмотров
Российская группа Little Big разместила на YouTube-канале свой новый клип «GO BANANAS», который только за первые сутки набрал около четырех миллионов просмотров.
Только за 15 ноября пользователи посмотрели видеоклип 3,8 млн раз. Он собрал 421 тыс. лайков и 19 тыс. дизлайков.
Музыканты Сергей Макаров, Антон Лиссов Илья Прусикин и Софья играют роли собак, которые в страхе держат город. Они терроризируют кошек и употребляют контрабандный собачий корм, за что их арестовывает собака-полицейский.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН объяснил, почему реперам Тимати и Гуфу не стоило удалять свой клип «Москва» ко Дню города с видео-хостинга YouTube из-за рекордного числа дизлайков.
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