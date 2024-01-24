Клавишник «Yes» Уэйкман намерен отправиться в прощальный тур

На данный момент Уэйкману 74 года. По словам музыканта, к 77 годам он планирует завершить гастрольную деятельность. В программу прощального тура будут включены лучшие композиции, исполненные им ранее. Артист также анонсировал сюрпризы для поклонников.

«Возможно, по этому случаю ко мне присоединится гость», — сообщил он.

Музыкант был частью коллектива «Yes» с 1971 по 2004 год и успел поучаствовать в записи восьми студийных альбомов группы. В разное время Уэйкман также работал с Дэвидом Боуи, Элтоном Джоном и Кэтом Стивенсом. В 2021 году был награжден званием командора Ордена Британской империи.

Ранее на завершение музыкальной карьеры намекнула американская певица Селена Гомес. По словам артистки, она намерена выпустить еще один альбом, после чего сосредоточится на съемках в кино, передает «Радиоточка НСН».

