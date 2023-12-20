Певец ЮрКисс пообещал завершить карьеру после первого альбома

Певец ЮрКисс (Юрий Киселев) заявил, что завершит музыкальную карьеру после релиза первого и последнего альбома. Об этом исполнитель сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской корпорации Meta).

«История ЮрКисс подошла к своему логическому концу», — написал артист.

Перед уходом со сцены артист выпустит первый и последний альбом. Свое решение он пояснил переосмыслением жизненных ценностей.

Сын владельца «Русской медиагруппы», продюсера Владимир Киселев начал свою музыкальную карьеру в 2012 году. На данный момент Юрий Киселев активно развивает музыкальный лейбл Rocket Records, на который, в том числе, подписана рэперша Instasamka, передает «Радиоточка НСН».



