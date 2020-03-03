Киркоров высказался об отправке группы Little Big на «Евровидение»
Певец Филипп Киркоров прокомментировал известие о том, что Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году представит группа Little Big.
«Шансы есть у всех: и у Молдавии, и у Эстонии, и у России. Туда просто так не ездят, туда едут за победой все», - цитирует исполнителя телеканал «360». Киркоров, что на «Евровидении» всегда нужно болеть «за наших».
Стоит отметить, что сам Киркоров помогает в подготовке конкурсантам из Эстонии и Молдавии.
Ранее в эфире НСН депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что поддерживает отправку на «Евровидение» группы Little Big.
«Хорошо, что не Бузова, конечно, потому что были такие опасения», - порадовался парламентарий.
Первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение – 2020» пройдет 12 мая, второй – 14 мая, а финал конкурса запланирован на 16 мая в Роттердаме (Нидерланды).
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