Киркоров высказался об отправке группы Little Big на «Евровидение»

Певец Филипп Киркоров прокомментировал известие о том, что Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году представит группа Little Big.

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«Шансы есть у всех: и у Молдавии, и у Эстонии, и у России. Туда просто так не ездят, туда едут за победой все», - цитирует исполнителя телеканал «360». Киркоров, что на «Евровидении» всегда нужно болеть «за наших».

Стоит отметить, что сам Киркоров помогает в подготовке конкурсантам из Эстонии и Молдавии.

Ранее в эфире НСН депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что поддерживает отправку на «Евровидение» группы Little Big.

«Хорошо, что не Бузова, конечно, потому что были такие опасения», - порадовался парламентарий.

Первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение – 2020» пройдет 12 мая, второй – 14 мая, а финал конкурса запланирован на 16 мая в Роттердаме (Нидерланды).

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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