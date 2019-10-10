Пригожин назвал глупостью идею Билана снова ехать на «Евровидение»
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН объяснил, почему попытка Димы Билана снова покорить «Евровидение» - «не фасон».
Певец Дима Билан в ходе интервью ток-шоу «Алена, блин!» призвал выбирать исполнителей от России на конкурсе «Евровидение» путем национального отбора. При этом он не исключил, что при таком варианте он мог бы поехать на конкурс в третий раз, добавив, что «закидывает» эту мысль публике и поклонникам.
Планы Билана в эфире НСН раскритиковал продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что не понимает, зачем все это нужно певцу, который уже побеждал в этом конкурсе.
«Я не понимаю, зачем: он уже был и первый, и второй. При всем моем отношении к нему и любви, как к артисту, если бы меня спросили – я был бы категорически против. В этом есть определенная глупость. В принципе, по логике, этого и не должно быть», - сказал он.
Продюсер также призвал Билана не рассматривать себя как олимпийского чемпиона, который спустя много лет снова пытается завоевать золотую медаль.
«Биться за "Евровидение" звезде такого калибра, мне кажется, не фасон»
«Понятно, что мы можем рассматривать это как историю олимпийских чемпионов, которые могут несколько побед делать. Но, все-таки, это музыка, а не спорт, а Евровидение – не Олимпиада. Биться за "Евровидение" звезде такого калибра, мне кажется, не фасон. Это мое мнение. Пиара у него итак достаточно, рекламы достаточно, на радио он присутствует, песни его играют. Надо дать дорогу ребятам молодым, кто еще не был, кому этот пиар нужен. Он был там три раза, по-моему, еще четвертый раз поехать? Я считаю, что и Лазареву не надо было ехать – это мое глубочайшее убеждение. Но он поехал. Слава богу, что не выпал из этой тройки», - заключил Пригожин.
Билан участвовал в «Евровидении» от России в 2006 и 2008 годах, заняв второе и первое место соответственно. В 2009 году он открывал конкурс в Москве. Сергей Лазарев представлял Россию на конкурсе в 2016 и 2019 году, оба раза занял третье место.
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