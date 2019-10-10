Пригожин назвал глупостью идею Билана снова ехать на «Евровидение»

Певец Дима Билан в ходе интервью ток-шоу «Алена, блин!» призвал выбирать исполнителей от России на конкурсе «Евровидение» путем национального отбора. При этом он не исключил, что при таком варианте он мог бы поехать на конкурс в третий раз, добавив, что «закидывает» эту мысль публике и поклонникам.

Планы Билана в эфире НСН раскритиковал продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что не понимает, зачем все это нужно певцу, который уже побеждал в этом конкурсе.