Киркоров вернется в эфир еще одного телеканала

В прошлом году «главный Примадонн страны», как отмечает в релизе телеканала, уже участвовал в проекте. Теперь Киркоров исполнит одну из песен в дуэте с другим «не менее ярким артистом».

Ранее Филипп Киркоров подарил детям в Макеевке куклы в образе себя. Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией - встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь, а также пообещал оплатить протезы трем бойцам - после проблем из-за участия в «голой вечеринке».



