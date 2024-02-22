Киркоров вернется в эфир еще одного телеканала
Певец Филипп Киркоров вернулся в эфир ТНТ, сообщили в пресс-службе телеканала. В субботу артист вновь появится в музыкальном шоу «Конфетка».
В прошлом году «главный Примадонн страны», как отмечает в релизе телеканала, уже участвовал в проекте. Теперь Киркоров исполнит одну из песен в дуэте с другим «не менее ярким артистом».
Ранее Филипп Киркоров подарил детям в Макеевке куклы в образе себя. Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией - встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь, а также пообещал оплатить протезы трем бойцам - после проблем из-за участия в «голой вечеринке».
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