Киркоров выплатил два миллиона рублей за нарушение авторских прав
Певец Филипп Киркоров выплатил Российскому авторскому обществу (РАО) два миллиона рублей по делу о нарушении авторских прав, сообщила пресс-служба организации.
В РАО отметили, что отказались от иска к Киркорову после поступления на свой расчетный счет двух миллионов рублей. Речь идет об авторском вознаграждении за концерты в Государственном Кремлевском Дворце.
«Требования РАО были исполнены ответчиком добровольно до судебного заседания», - приводит заявление пресс-службы организации «Газета.Ru».
В конце декабря РАО подало иск к Киркорову в Арбитражный суд Москвы. В организации утверждали, что певец не выплатил авторское вознаграждение за исполнение 13 композиций, включая «Единственная моя», напоминает «Радиоточка НСН».
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