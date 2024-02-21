Киркоров выплатил два миллиона рублей за нарушение авторских прав

В РАО отметили, что отказались от иска к Киркорову после поступления на свой расчетный счет двух миллионов рублей. Речь идет об авторском вознаграждении за концерты в Государственном Кремлевском Дворце.

«Требования РАО были исполнены ответчиком добровольно до судебного заседания», - приводит заявление пресс-службы организации «Газета.Ru».

В конце декабря РАО подало иск к Киркорову в Арбитражный суд Москвы. В организации утверждали, что певец не выплатил авторское вознаграждение за исполнение 13 композиций, включая «Единственная моя», напоминает «Радиоточка НСН».

