Киркоров ответил на шутки Галкина в свой адрес

Комментируя шуточное предложение юмориста ради примирения сторон отправить певца в зону спецоперации в прозрачных колготках, он отметил, что готов к такому поступку.

«Ради сохранения мира, если надо, пойду в колготках на передовую. Меня ничем не испугаешь», – подчеркнул Киркоров в программе «Ты не поверишь!».

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв в эфире «Соловьев Live» резко ответил Галкину, который пошутил над возрастом российских артистов, напомнив шоумену о том, сколько лет его супруге Алле Пугачёвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».