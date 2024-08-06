Волочкова предложила Пугачевой вернуться на родину

Балерина Анастасия Волочкова предложила певице, народной артистке СССР Алле Пугачевой вернуться в Россию. Об этом танцовщица написала в соцсетях.

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«Алла Борисовна, возвращайтесь. На родине вам комфортнее», — отметила Волочкова.

Также балерина написала, что Пугачеву любят в РФ «больше, чем на Западе».

Ранее СМИ сообщили, что певица якобы планирует дать сольный концерт в России в 2024 году. Однако муж исполнительницы юморист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) назвал эти сведения «выдумками от начала до конца», пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Алла ПугачеваАнастасия Волочкова

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