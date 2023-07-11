«Кипелов» из-за погоды перенес концерт на корабле

Группа «Кипелов» объявила о переносе концерте на теплоходе, который должен был состояться в Москве 12 июля.

Музыканты объяснили это решение «крайне неблагоприятным прогнозом погоды», отметив, что концерт состоится 20 июля, а билеты будут действительны.

«Птица на небоскребе!»: Солистка «Мураками» рассказала об экстриме и концерте на крыше

7 июля группа «Ария» завершила «морской тур», в рамках которого металлисты выступили в Новороссийске, Геленджике Анапе, Сочи и ряде других городов.

«Культурный гид НСН» ранее рассказывал о панк-заплыве и ска-заплыве, состоявшихся в минувшие выходные.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КонцертВалерий Кипелов

Горячие новости

Все новости

партнеры