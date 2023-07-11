«Кипелов» из-за погоды перенес концерт на корабле
11 июля 202311:32
Группа «Кипелов» объявила о переносе концерте на теплоходе, который должен был состояться в Москве 12 июля.
Музыканты объяснили это решение «крайне неблагоприятным прогнозом погоды», отметив, что концерт состоится 20 июля, а билеты будут действительны.
7 июля группа «Ария» завершила «морской тур», в рамках которого металлисты выступили в Новороссийске, Геленджике Анапе, Сочи и ряде других городов.
«Культурный гид НСН» ранее рассказывал о панк-заплыве и ска-заплыве, состоявшихся в минувшие выходные.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru