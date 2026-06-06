«КИОН Музыка» назвала лидеров по поисковым запросам среди русскоязычных артистов
По данным исследования музыкального сервиса «КИОН Музыка», проведенного в преддверии Дня русского языка, с начала 2026 года наибольшую популярность среди русскоязычных исполнителей по числу поисковых запросов завоевали группа «Король и Шут», коллектив «Сектор Газа» и Михаил Круг. Результаты исследования есть у НСН.
В первую десятку рейтинга также попали «Руки Вверх!», Баста, группа «КИНО», GUF, Miyagi, «Ленинград» и Ваня Дмитриенко.
Что касается отдельных треков, то чаще всего пользователи искали композицию «Ворона» в исполнении Кэнни и МС Дымка. Второе место заняла песня «Матушка» Татьяны Куртуковой. В пятёрку самых запрашиваемых треков вошли также «Под Новый Год» (Betsy и Ded M), I Got Love (Miyagi & Эндшпиль и Рем Дигги) и «Жиганская» (Jakone и Kiliana).
Замыкают топ‑10 «Мальборо» (SAYAN), NOBODY (Aarne, Toxi$, Big Baby Tape), «Феникс» (BEARWOLF), Sigma Boy (Betsy и Мария Янковская) и «С днём рождения» (Ирина Аллегрова).
Ранее певица и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в пресс-центре НСН рассказала, что на рэп-альбом «Rap for Mama» ее вдохновили музыкальные предпочтения дочери.
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