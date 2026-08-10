Зампред правительства РФ Хуснуллин: Cтройматериалы подорожали почти вдвое
В России стоимость строительных материалов в начале года стабилизировались, но сейчас вновь начался рост, сообщил ТАСС заместитель председателя кабмина Марат Хуснуллин.
По его словам, неожиданно поднялись цены на арматуру и битум. «Объясняют, что из-за остановки части заводов. Информацию я получил, разбираюсь, поскольку ситуация сильно меня беспокоит», - сказал вице-премьер. Он указал, что за последние четыре года стройматериалы подорожали в РФ почти вдвое. По отдельным позициям рост может составить 120%. При этом зарплаты занятых в строительстве сотрудников выросли в два-три раза.
«В итоге за издержки платит покупатель. Как и за любые другие решения в экономике, финансовой сфере», - добавил Хуснуллин. Он отметил, что когда видит сильный перекос цен на стройматериалы, обращается в ФАС. Подчеркивается, что были случаи картельных сговоров, в том числе у производителей металлопроката и цемента.
Только частные компании сегодня выбирают импортные стройматериалы, хотя российские производители успешно справились с импортозамещением, заявила в беседе с НСН зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
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