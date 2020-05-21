«Главное - здоровый коллектив!» Как радиостанция Rock FM работает на карантине

В апреле 2007 года на волне 95.2 FM впервые зазвучал ROCK. Тринадцатилетие радиостанции пришлось на довольно странный период в России - ограничительные меры в связи пандемией и сопутствующий ей режим самоизоляции заставили многих россиян оставаться дома, оставив их на растерзание интернета и телевизора. О том, как чувствует себя на карантине главная рок-станция страны, корреспондентам «Национальной Службы Новостей» рассказал программный директор Rock FM 92.5 Александр Фуковский.

- Как работается на карантине? Как бунтарский рокерский дух уживается с ограничениями и запретами?

- Мы все работаем в удаленном режиме. Утреннее шоу записывается удаленно, наш ведущий Бендер записывает его дома, и, все программы выходят в полном объеме. Мы также поддерживаем наш сайт rockfm.ru , который работает на полную катушку. С 1 июня собираемся понемногу возвращаться в офис – правда, работать будем по особенному графику. Бунтарский рокерский дух в большей степени присущ музыкантам, чьи песни у нас звучат в эфире, а мы, позвольте мне немного юмора, смиренно трудимся на радость людям.

- Повлиял карантин на плейлист станции, на тематики программ?

- Нет, карантин на наш плейлист никак не повлиял, мы движемся в своем направлении. Наши слушатели признают нас экспертами в рок-музыке, и программы, которые выходят в эфир, сопряжены с какими-то событиями в рок-н-ролле. О коронавирусе и так говорят все средства массовой информации, почитать об этом можно где угодно. Мы скорее можем рассказать, чем занимаются на карантине звезды рока, ну и о других событиях, которые непосредственно интересны нашим радиослушателям опять же с точки зрения рока - день рождения Мика Джаггера, например, и того, как и чем он в новых условиях живет.

- Кстати, в апреле у радиостанции был день рождения. Как праздновали, как жгли?

- Сами видите, для того, чтобы жечь, обстановка в мире и стране не совсем подходящая. Концерты и массовые мероприятия под запретом, так что все выступления, празднования и гуляния по поводу дня рождения Rock Fm мы решили перенести на следующий год. Тем не менее, у нас вышла серия специальных программ, посвященных дню рождения, мы рассказывали об этом нашим слушателям в эфире, на сайте и в соцсетях.

- Как поддерживается связь со слушателями в нынешних условиях?

- Весь наш интерактив сейчас ведется на сайте rockfm.ru. Обычно взаимодействие со слушателями у нас происходит по телефону в утреннем шоу, наш ведущий Бендер проводит викторины и розыгрыши, задает вопросы, слушатели отвечают и выигрывают всевозможные призы. А так как в настоящий момент шоу идет в записи, для того, чтобы не потерять контакт со слушателем, мы призываем людей заходить на наш сайт. А еще, чтобы слушатель не скучал без живого общения с ведущим, сейчас там появился специальный раздел для голосования за любимую песню – слушателям предлагается выбрать сотню треков из классики рока, а мы в эфире всячески продвигаем эту активность.

- Сложно ли было переключиться на удаленную работу?

- Переключились мы достаточно оперативно, как только власти объявили о карантинных днях, с 30 марта мы перевели нашего ведущего на домашний режим, организовали ему студию прямо в квартире, и с тех пор он работает именно так. Редакция создает контент, он зачитывает, отправляет на монтаж, и потом готовый материал аудитория слышит в эфире. Современные технологии и быстрый интернет дают возможность контролировать все процессы без офиса легко. Представить такое на заре нашей работы на радио было просто невозможно. Самое важное внутри любого коллектива - это здоровые отношения и позитивная атмосфера. Чтобы каждый член коллектива понимал свою значимость в общем процессе, и механизм – редакция - работала без сбоев. Можем похвастаться тем, что внутри самой популярной рок-радиостанции страны, за дверями студии, все именно так!

