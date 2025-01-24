Канье Уэст вернул себе статус миллиардера

Музыкант опубликовал пост, к которому прикрепил отчёт от оценочной компании Eton Venture Services. В нём говорится, что в 2025 году чистая стоимость его активов составит 2,77 млрд долларов.

«Оценка основана на его музыкальном портфолио и его единоличном владении маркой Yeezy», - отмечено в отчёте.

Ранее Уэст потратил один млрд долларов на съёмку документального фильма о себе «In Who’s Name?» («Во имя кого?»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

