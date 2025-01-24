Канье Уэст вернул себе статус миллиардера
24 января 202515:11
Американский рэпер Канье Уэст в своих соцсетях заявил, что снова официально стал миллиардером.
Музыкант опубликовал пост, к которому прикрепил отчёт от оценочной компании Eton Venture Services. В нём говорится, что в 2025 году чистая стоимость его активов составит 2,77 млрд долларов.
«Оценка основана на его музыкальном портфолио и его единоличном владении маркой Yeezy», - отмечено в отчёте.
Ранее Уэст потратил один млрд долларов на съёмку документального фильма о себе «In Who’s Name?» («Во имя кого?»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru