Канье Уэст заявил, что не прочел ни одной книги

Знаменитый американский рэп-исполнитель Канье Уэст признался в ненависти к чтению, сообщает Billboard.

Канье Уэст избил фаната

По словам певца, за всю свою жизнь не прочел ни одной книги. Уэст отметил, что является большим любителем поговорить, но абсолютно не любит читать.

Канье Уэст разрушил свой новый дом стоимостью около 6,3 миллиарда рублей на берегу в Малибу, который он приобрел в сентябре 2021 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/ kanyethegoatwest
ТЕГИ:Музыканты
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