Канье Уэст заявил, что не прочел ни одной книги

По словам певца, за всю свою жизнь не прочел ни одной книги. Уэст отметил, что является большим любителем поговорить, но абсолютно не любит читать.

Канье Уэст разрушил свой новый дом стоимостью около 6,3 миллиарда рублей на берегу в Малибу, который он приобрел в сентябре 2021 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

