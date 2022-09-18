Канье Уэст заявил, что не прочел ни одной книги
18 сентября 202206:27
Знаменитый американский рэп-исполнитель Канье Уэст признался в ненависти к чтению, сообщает Billboard.
По словам певца, за всю свою жизнь не прочел ни одной книги. Уэст отметил, что является большим любителем поговорить, но абсолютно не любит читать.
Канье Уэст разрушил свой новый дом стоимостью около 6,3 миллиарда рублей на берегу в Малибу, который он приобрел в сентябре 2021 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru