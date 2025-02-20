Канье Уэст осознал, что он не нацист
Американский рэпер Канье Уэст объявил, что не нацист.
«После дальнейших размышлений я пришел к осознанию, что я не нацист», - заявил музыкант в соцсети X.
Ранее в аккаунте рэпера появились посты, где он заявлял о поддержке нацизма и говорил, что он является поклонником Гитлера и антисемитом. Из-за того, что почти все они были написаны заглавными буквами, без знаков препинания, а некоторые содержали нецензурную лексику, некоторые пользователи соцсети предположили, что аккаунт был взломан.
Позже разразившегося из-за этого скандала страница Уэста была удалена из соцсети, однако затем была восстановлена. Большинство неоднозначных публикаций с нее были удалены. На фоне его антисемитских заявлений Агентство талантов 33&West решило отказаться от сотрудничества с рэпером, были поданы судебные иски, а российский дизайнер Гоша Рубчинский завершил свое сотрудничество с ним.
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