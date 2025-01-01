«К блистающим вершинам»!»: Лидер «Крематория» ждет справедливого 2025 года
Армен Григорян в эфире НСН назвал себя «отцом-многостаночником», сравнив каждый новый альбом с новым ребенком и пожелав всем справедливого мира в 2025 году.
Лидер группы «Крематорий» Армен Григорян в интервью НСН заявил, что планирует записать в 2025 году новый альбом, и выразил надежду, что мир станет справедливее.
«Поздравляю всех с Новым годом! Надеюсь, что этот год будет не хуже предыдущего, а возможно даже и лучше, и мы будем жить в более справедливом мире. Слава музыке и рок-н-роллу, который позволяет нам двигаться вперед к блистающим вершинам. Осталось уже идти не так долго», - сказал Григорян.
Музыкант отметил, что каждый новый альбом для него - «как дитя».
«Если говорить об итогах года, я считаю самым главным то, что мы создали достаточно хорошую базу для того, чтобы сделать еще один шаг для группы, которая существует уже пятый десяток лет. Это сделать не так просто, но на сегодняшний день накоплен материал, который, возможно, в 2025 году увидит свет. Я надеюсь, что мы запишем еще один студийный альбом. Для нас это очень важно, потому что это - движение вперед. Для меня каждый новый альбом – это как новое дитя, поэтому я отец-многостаночник, и мне уже можно давать звание отца-героя. Так что будем надеяться, что все будет хорошо», - заключил собеседник НСН.
Армен Григорян ранее рассказал «Культурному гиду НСН» об альбоме The Big One, в котором есть песни на французском, итальянском, английском и китайском языках, а также раскрыл секреты балета «Грёзы скотного двора».
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