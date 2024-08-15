«Иванушки International» признались, что устали друг от друга

Слухи о распаде группы «Иванушки International» являются всего лишь слухами. Об этом в интервью «Пятому каналу» заявили участники коллектива.

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Исполнители признались, что разногласия в коллективе действительно бывают. Андрей Григорьев-Апполонов, например, сравнил жизнь в группе с пожизненным заключением «с двумя упырями в одной камере».

По словам Кирилла Туриченко, отдыхают они разъезжаясь в разные стороны - «как лебедь, рак и щука».

«Всё бывает. Ссоры, конечно, бывают. Коллектив — это семья. Поэтому по-другому никак», — резюмировал Кирилл Андреев.

Также «Иванушки International», которые в 2025 году отметят 30-летие группы, призвали не верить слухам, заверив, что «планов расходиться и разбегаться» у них нет.

Ранее в российский тур вышел фильм о приключениях трёх фанаток поп-группы «Иванушки International», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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