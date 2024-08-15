«Иванушки International» признались, что устали друг от друга
Слухи о распаде группы «Иванушки International» являются всего лишь слухами. Об этом в интервью «Пятому каналу» заявили участники коллектива.
Исполнители признались, что разногласия в коллективе действительно бывают. Андрей Григорьев-Апполонов, например, сравнил жизнь в группе с пожизненным заключением «с двумя упырями в одной камере».
По словам Кирилла Туриченко, отдыхают они разъезжаясь в разные стороны - «как лебедь, рак и щука».
«Всё бывает. Ссоры, конечно, бывают. Коллектив — это семья. Поэтому по-другому никак», — резюмировал Кирилл Андреев.
Также «Иванушки International», которые в 2025 году отметят 30-летие группы, призвали не верить слухам, заверив, что «планов расходиться и разбегаться» у них нет.
Ранее в российский тур вышел фильм о приключениях трёх фанаток поп-группы «Иванушки International», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Иванушки International» признались, что устали друг от друга
- Власти Курской области опровергли фейк о «массовом наборе землекопов»
- СМИ: Турецкий актер Бурак Озчивит впервые снимется в российском фильме
- «Давайте закончим драчку»: Лукашенко призвал к переговорам по Украине
- Кабмин РФ выделит дополнительно более 6,5 млрд рублей на поддержку туризма
- В Москве неизвестный поджег автомобиль Росгвардии
- СМИ: Продюсера Разина требуют признать иноагентом из-за угроз семье Шатунова
- Экс-чемпион UFC Нурмагомедов погасил долги по налогам
- Генич заявил, что Дзюба намерен перейти в «Крылья Советов»
- Эрнст: фильм «Любовь Советского Союза» выйдет в прокат 7 ноября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru