Иван Демьян: Готовим безбашенное шоу!

Говоря о пандемии и ограничениях, связанных с выступлениями в 2020-м году, Демьян рассказал, как он справлялся с внезапной остановкой творческой деятельности.

«Мы уже свыклись с историей с различными переносами концертов, больших фестивалей в минувшем году. Как-то сориентировались, переключились на запись нового альбома, еще какие-то занятия. Сейчас мы видим, что просвет появляется в концертной деятельности. Надеемся, что все восстановится, и переносов больше не будет», - понадеялся музыкант.

Ранее музыкант рассказывал в эфире НСН, что на карантине написал песню, посвященную врачам, которые борются с эпидемией.



