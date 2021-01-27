Иван Демьян: Готовим безбашенное шоу!

Лидер группы 7Б рассказал, как коллектив пережил запреты концертов во время пандемии.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция лидера группы «7Б» Ивана Демьяна на тему: Вечно молодые ветра. 20-летний юбилей группы «7Б».

«Наш юбилейный тур начнется с выступлений в Дальнем Востоке – состоятся концерты во Владивостоке, Хабаровске в конце февраля. Затем в марте мы встретимся со всеми в Москве. Это будет наше безбашенное шоу, всех ждем. Потом у нас Коломна, Тверь, Тула, Санкт-Петербург», - заявил он.

«20 лет как 20 дней». Группа 7Б отметит свой юбилей

Говоря о пандемии и ограничениях, связанных с выступлениями в 2020-м году, Демьян рассказал, как он справлялся с внезапной остановкой творческой деятельности.

«Мы уже свыклись с историей с различными переносами концертов, больших фестивалей в минувшем году. Как-то сориентировались, переключились на запись нового альбома, еще какие-то занятия. Сейчас мы видим, что просвет появляется в концертной деятельности. Надеемся, что все восстановится, и переносов больше не будет», - понадеялся музыкант.

Ранее музыкант рассказывал в эфире НСН, что на карантине написал песню, посвященную врачам, которые борются с эпидемией.


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ФОТО: Анастасия Михайлова
ТЕГИ:Иван ДемьянПресс-конференция НСН
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