«20 лет как 20 дней». Группа 7Б отметит свой юбилей

Демьян рассказал о готовящемся альбоме и назвал возможные варианты его названия.

«Новые песни получаются внезапно. Меня всегда «нахлобучивает» неожиданно. Песни разного характера, разной силы духа. Это может быть как лирика, так и что-то патриотическое. Некоторые уже звучат на Нашем Радио. Есть уже несколько черновых названий для альбома – «Психосоматика» или «По дорогам ветра», мы пока не определились», - отметил он.

Группа «7Б» отмечает свой 20-летний юбилей 8 марта 2021 года. Неоднократные участники фестиваля «Нашествие» являются авторами саундтреков к фильмам «Займемся любовью», «Спартак и Калашников», «Демон полдня», «Тень бойца», лидерами «Чартовой дюжины» на «Нашем Радио».

