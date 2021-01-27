«20 лет как 20 дней». Группа 7Б отметит свой юбилей
Иван Демьян рассказал НСН о готовящемся альбоме и опубликованной книге.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция лидера группы «7Б» Ивана Демьяна на тему: Вечно молодые ветра. 20-летний юбилей группы «7Б».
«Эта дата очень важна для нас. 20 лет пролетели как 20 дней. Весной планируются концерты в столице и других городах. Это будет наше шоу. На нем будут представлены песни и с нового альбома, а также наши хиты. В марте выйдет моя новая книга с названием «Погнали». Это художественная повесть о юности, автомобилях и чудесах», - заявил он.
Демьян рассказал о готовящемся альбоме и назвал возможные варианты его названия.
«Новые песни получаются внезапно. Меня всегда «нахлобучивает» неожиданно. Песни разного характера, разной силы духа. Это может быть как лирика, так и что-то патриотическое. Некоторые уже звучат на Нашем Радио. Есть уже несколько черновых названий для альбома – «Психосоматика» или «По дорогам ветра», мы пока не определились», - отметил он.
Группа «7Б» отмечает свой 20-летний юбилей 8 марта 2021 года. Неоднократные участники фестиваля «Нашествие» являются авторами саундтреков к фильмам «Займемся любовью», «Спартак и Калашников», «Демон полдня», «Тень бойца», лидерами «Чартовой дюжины» на «Нашем Радио».
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