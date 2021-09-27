Итальянская рок-группа Maneskin выступит в России

Итальянская рок-группа Maneskin, ставшая победителем конкурса «Евровидение 2021», в своём Instagram объявила о концертах, которые пройдут в России в 2022 году.

Коллектив посетит Москву и Санкт-Петербург в рамках европейского тура, который будет включать выступления в 16 европейских городах. Концерт Maneskin в российской столице запланирован на 9 марта 2022 года. В Северную столицу итальянцы приедут 11 марта 2022 года.

Ранее сразу три трека Maneskin попали в ТОП-5 лучших песен лета по версии стримингового сервиса Spotify. Композиции «I wanna be your slave», «Zitti e buoni» и «Beggin’» расположились на местах со второго по четвёртое.