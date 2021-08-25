Spotify объявил самую популярную песню лета в России
Стриминговый сервис Spotify объявил, что лидером по прослушиваниям на территории России летом 2021 года стала композиция «Я в моменте» Эльдара Джарахова и Markul, сообщает пресс-служба компании.
В ТОП-5 также вошли сразу три песни итальянской группы Maneskin, которая является победителем «Евровидения-2021". На местах со второго по четвёртое расположились композиции «I wanna be your slave», «Zitti e buoni» и «Beggin’».
Замыкает пятерку лучших трек «Cristal & MOET» - совместное творчество Моргенштера, Soda Luv, blago white, OG Buda и Mayot.
Ранее журнал Forbes составил 50 самых успешных российских звёзд, сообщает сообщает телеканал «МИР 24». В ТОП-3 вошли экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, рэпер Моргенштерн и телеведущая Ольга Бузова.
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