Spotify объявил самую популярную песню лета в России

Стриминговый сервис Spotify объявил, что лидером по прослушиваниям на территории России летом 2021 года стала композиция «Я в моменте» Эльдара Джарахова и Markul, сообщает пресс-служба компании.

В ТОП-5 также вошли сразу три песни итальянской группы Maneskin, которая является победителем «Евровидения-2021". На местах со второго по четвёртое расположились композиции «I wanna be your slave», «Zitti e buoni» и «Beggin’».

Замыкает пятерку лучших трек «Cristal & MOET» - совместное творчество Моргенштера, Soda Luv, blago white, OG Buda и Mayot.

Ранее журнал Forbes составил 50 самых успешных российских звёзд, сообщает сообщает телеканал «МИР 24». В ТОП-3 вошли экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, рэпер Моргенштерн и телеведущая Ольга Бузова.

