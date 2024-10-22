Вдова Шатунова подала две заявки на регистрацию бренда «Ласковый май»
Вдова певца Юрия Шатунова Светлана подала две заявки на регистрацию товарного знака «Ласковый май». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соответствующие документы поступили в Роспатент 18 октября.
«Заявитель: Шатунова (Чумакова) Светлана, Франкфурт-на-Майне, Федеративная Республика Германия», — говорится в заявках.
Согласно первому заявлению, под брендом «Ласковый май» планируется производить косметические средства, парфюмерию, алкоголь, вату, воски. В другой заявке указано более 40 видов продукции, в том числе краски, лаки, машины, станки, металлические изделия, мебель, одежда, музыкальные инструменты.
Ранее певец Шаман (Ярослав Дронов) подал в Роспатент две заявки на регистрацию бренда «Я русский» для выпуска различной продукции, в том числе алкоголя и косметических средств, напоминает Ura.ru.
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