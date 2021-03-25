Суд оштрафовал Моргенштерна за плагиат

Кировский районный суд Уфы признал рэпера Моргенштерна виновным в плагиате и оштрафовал его на 300 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Иск о защите авторских прав подал московский шоумен Олег Лихачев, который обвинил рэпера в незаконном использовании его песни «Владимир Путин молодец» и потребовал взыскать компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

Суд признал правоту Лихачева и в его пользу взыскал с Моргенштерна деньги, запретив использование песни без разрешения автора. При этом в публичном извинении рэпера истцу отказали.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов положительно оценил идею заблокировать песню российского рэпера Моргенштерна «Я съел деда», сообщают «Невские новости». По мнению парламентария, рэперу вообще надо запретить «издавать звуки песенного типа».

