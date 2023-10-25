«Йорш, свобода и метро!»: Дима «Сокол» и Антон «Пух» о Дне панка

Лидер и вокалист панк-рок-группы «Йорш» Дмитрий «Сокол» Соколов в интервью НСН рассказал, что считает главным в панке, и назвал любимые группы этого музыкального жанра.

25 октября во всем мире отмечается «Punk for a Day Day» или «День панка». Это праздник панк-рокеров и субкультуры в целом.