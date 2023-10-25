«Йорш, свобода и метро!»: Дима «Сокол» и Антон «Пух» о Дне панка
Лидер группы «Йорш» назвал панк музыкой сильных людей, способных заступать за грани, и назвал имена будущих знаменосцев жанра, а его коллега из F.P.G. признал себя самым крутым.
Лидер и вокалист панк-рок-группы «Йорш» Дмитрий «Сокол» Соколов в интервью НСН рассказал, что считает главным в панке, и назвал любимые группы этого музыкального жанра.
25 октября во всем мире отмечается «Punk for a Day Day» или «День панка». Это праздник панк-рокеров и субкультуры в целом.
«Для меня субкультура панк-рока это, в первую очередь, свобода: творческая свобода, свобода мысли, свобода слова, самовыражения, некий переход за грань и постоянное стремление пробовать что-то новое. Как культура, зародившаяся в конце 1960-х - начале 1970-х в Великобритании и Америке, наверное, панк себя изжил и стал чем-то большим, чем просто одежда и музыкальное течение. Огромное количество литературы, фильмов, современного искусства, моды так или иначе вдохновлялось какими-то элементами панка. В целом можно смело сказать, что панк как движение и культура оказал огромное, монументальное влияние на все сферы нашей жизни, искусства. Многие известные люди в свое время увлекались и панк-роком, и панком. Это музыка сильных и смелых людей, которые привыкли пробовать новое и переходить грани», - сказал Дима «Сокол».
Он назвал любимые российские и зарубежные панк-группы, отметив при этом и молодых музыкантов
«Моими любимыми исполнителями в панк-роке всегда были группы "Наив", "Король и Шут", "Операция Пластилин", а сейчас мне очень интересно творчество групп KDRR, Sellout и "Dругой Ветер". Это молодое поколение, которое, я очень сильно надеюсь, в свое время возьмет знамя панк-рока и понесет его дальше. Из- западных артистов мне очень нравится группа Sum 41, а также Rise Against. Более того, мы выступали с ними в из туре в 2018 году на больших концертах в Москве и Питере, и было очень приятно, что ребята тепло отзывались о нашем творчестве. Также отмечу группы Zebrahead и Pennywise, но самая любимая группа из американских и европейских это Rise Against», - признался музыкант.
«Сокол» объяснил, почему группа называется «Йорш» и вспомнил веселую панк-историю из московского метро.
«Название группы мы взяли в честь одного из напитков, не самого вкусного. Не буду заниматься пропагандой алкоголя, но это про то про самое. У меня была интересная панковская история. Это был примерно 2006-2008 год, мы с друзьями ехали с концерта группы F.P.G., спустились в метро, сели в последний вагон, а это был один из последних поездов перед тем, как метро закрывается. Стоит нас целый вагон панков, все с ирокезами, в косухах, кричим, пьем разные напитки, поем песни и видим, как с лестницы бежит дедуля с тележечкой, кряхтит, пытается успеть на этот поезд, очень боится опоздать. Он забегает в вагон, за ним закрывается дверь, он поднимает глаза, видит перед собой целый вагон панков и говорит: "Ёлы-палы, лучше бы я опоздал"», - рассказал Дмитрий, признавшись, что не будет отмечать сегодня День панка.
А вот вокалист нижегородской панк-рок-группы F.P.G. Антон «Пух» Павлов, судя по всему, к моменту звонка корреспондента НСН уже отмечал профессиональный праздник.
«Панк – это дерзость и молодость мира, перечитайте текст нашей одноименной песни. Панк-рок – это отрицание любых авторитетов, любимый исполнитель у меня – это я», - лаконично высказался музыкант.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 3 ноября в пространстве «Севкабель Порт» откроется выставка, посвященная группе «Король и Шут» и панк-культуре в целом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Самарской области в ДТП с бензовозом погибли четыре человека
- Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru