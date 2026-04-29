Башкирская группа Ay Yola хотела бы представить Россию на «Интервидении», а ее снятый на Байкале клип не является «ответом» певцу Шаману, заявил в интервью НСН один из лидеров коллектива Руслан Шайхитдинов.

Ранее музыканты, прославившиеся после выхода весной 2025 года песни «Homay» сняли на Байкале клип на новую песню «Aihylyuу». По мнению продюсера Игоря Матвиенко, на музыкальном конкурсе «Интервидение-2026», Россию могли бы представить певица Bearwolf, сибирская группа Otyken или Ay Yola, в музыке которых большая этническая составляющая. Шайхитдинов назвал это большой честью.