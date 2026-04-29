«Интервидение» - это честь: Группа Ay Yola призвала не судить Шамана из-за Байкала
Конкурс «Интервидение» с детства сильно откликается в душе, сказал в эфире НСН Руслан Шайхитдинов, дав совет тем, кто не понимает тексты песен группы на башкирском языке.
Башкирская группа Ay Yola хотела бы представить Россию на «Интервидении», а ее снятый на Байкале клип не является «ответом» певцу Шаману, заявил в интервью НСН один из лидеров коллектива Руслан Шайхитдинов.
Ранее музыканты, прославившиеся после выхода весной 2025 года песни «Homay» сняли на Байкале клип на новую песню «Aihylyuу». По мнению продюсера Игоря Матвиенко, на музыкальном конкурсе «Интервидение-2026», Россию могли бы представить певица Bearwolf, сибирская группа Otyken или Ay Yola, в музыке которых большая этническая составляющая. Шайхитдинов назвал это большой честью.
«Для нас было бы честью представить страну на "Интервидении". Я помню «Интервидение», когда еще у нас дома был черно-белый телевизор, тогда вся семья собиралась послушать песни из разных уголков земного шара. Конечно, это очень сильно откликается и резонирует в душе. Мы исполняем наши песни на родном, башкирском языке, но для того, чтобы люди могли понимать смыслы, можно посмотреть титры на самых разных языках. Перед выходом "Aihylyuу" у нас вышел тизер на русском языке, также с титрами, который рассказывает предысторию», - отметил он.
При этом Шайхитдинов призвал «не судить» представлявшего Россию на «Интервидении» Шамана за то, что тот недавно лизнул лед озера Байкал ради хайпа.
«Не суди, и судим не будешь. Съемки нашего клипа проходили на озере Байкал, на острове Голый, куда мы добирались на внедорожниках. Была сложная логистика, это труднодоступные места, но вся эта красота, мощь и чистота раскрывается в клипе. Сама же песня является продолжением повествования по эпосу "Урал-Батыр". Одна из главных героинь – это сестра Хумай, которую зовут Айхылу, песня о ней. Ее смысл в том, что что даже в кромешной тьме может появиться свет», - заключил собеседник НСН.
В начале апреля участников группы Ay Yola принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
