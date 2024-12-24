Сергей Шнуров раскритиковал вокальные данные Инстасамки

Певица и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) слабо поёт. Об этом в подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминга «Звук» заявил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

«За деньги нет, русские - вперед!»: Шнуров и Инстасамка удивили совместным альбомом

Музыкант пояснил, что исполнительница не попадает в ноты, однако обладает классным чувством музыки.

«Ритм у неё просто превосходный, ставлю пять с плюсом», — заключил Шнуров.

Ранее лидер «Ленинграда» заявил, что сотрудничество группы и Инстасамки ограничилось совместным альбомом, при записи которого обсуждений продолжения совместного творчества не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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