Сергей Шнуров раскритиковал вокальные данные Инстасамки

Музыкант пояснил, что исполнительница не попадает в ноты, однако обладает классным чувством музыки.

«Ритм у неё просто превосходный, ставлю пять с плюсом», — заключил Шнуров.

Ранее лидер «Ленинграда» заявил, что сотрудничество группы и Инстасамки ограничилось совместным альбомом, при записи которого обсуждений продолжения совместного творчества не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

