Сергей Шнуров раскритиковал вокальные данные Инстасамки
Певица и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) слабо поёт. Об этом в подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминга «Звук» заявил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Музыкант пояснил, что исполнительница не попадает в ноты, однако обладает классным чувством музыки.
«Ритм у неё просто превосходный, ставлю пять с плюсом», — заключил Шнуров.
Ранее лидер «Ленинграда» заявил, что сотрудничество группы и Инстасамки ограничилось совместным альбомом, при записи которого обсуждений продолжения совместного творчества не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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