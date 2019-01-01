Музыка
72-летний Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб.
Информация о внутреннем кровотечении у Алибасова опровергнута
10 июня22:47
Информация о том, что у заслуженного артиста РФ Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение, не соответствует действительности, сообщил РИА «Новости» PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Ранее появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение. Продюсер продолжает находиться в медикаментозном сне.
72-летний Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб.
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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Бари Алибасов
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