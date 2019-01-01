Адвокат рассказал о завещании отравившегося Бари Алибасова

Адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании продюсера и шоу-мена Бари Алибасова. Документ был составлен семь лет назад.

«Наследники взволнованы, но, похоже, Бари и в этот раз всех обломал», — цитирует Twitter Жорина «Свободная пресса».

Ранее в Сети появилась информация, что Алибасов, выпивший по ошибке раствор для очистки труб, умер. Затем эти данные опроверг пресс-секретарь шоу-мена, передает RT.



