Общество
Адвокат рассказал о завещании отравившегося Бари Алибасова
6 июня11:13
Адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании продюсера и шоу-мена Бари Алибасова. Документ был составлен семь лет назад.
«Наследники взволнованы, но, похоже, Бари и в этот раз всех обломал», — цитирует Twitter Жорина «Свободная пресса».
Ранее в Сети появилась информация, что Алибасов, выпивший по ошибке раствор для очистки труб, умер. Затем эти данные опроверг пресс-секретарь шоу-мена, передает RT.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: alibasov_nana/instagram.com
ТЕГИ:Бари АлибасовАдвокат
Горячие новости
- Роскосмос ограничил выезд за границу сотрудникам компании
- Кудрин назвал арест Калви «шоком для российской экономики»
- Елена Малышева рассказала, как женщины убивают себя с помощью ножа и вилки
- В правительстве заверили, что «Яндекс» не пострадает
- Иркутский министр задержан по делу о вырубке леса в заказнике