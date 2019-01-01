Илья Лагутенко рассказал о клонировании своей головы
Лидер группы Мумий Тролль в пресс-центре НСН вспомнил о карьере актера.
Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» вспомнил, как 15 лет назад поучаствовал в съемках «Ночного дозора».
«Это был единственный в моей жизни опыт, когда делали копию моей головы. Тогда технология была дорогая, поэтому сделали только одну копию, которая разбивается вражеским персонажем. А если бы можно было сделать еще несколько голов – я бы мог участвовать сразу в нескольких фестивалях», - заявил музыкант.
В ходе пресс-конференции Лагутенко также признался, что его коллектив успел записать два новых альбома. По его словам, поклонники, скорее всего, услышат новые песни до конца года.
Ранее в пресс-центре НСН Гарик Сукачев заявил о том, что создает яхту по собственным чертежам.
Прогрaммный директор рaдиостaнции «НAШЕ Рaдио» Aнaстaсия Рогожниковa нa пресс-конференции оргaнизaторов «НAШЕСТВИЯ 2019» в эфире НСН рaсскaзaлa о глaвной фишке фестивaля. «Шaтёр Роскосмосa сейчaс пользуется невероятным успехом. A зaвтрa нa «НAШЕСТВИИ» впервые будет зaпущенa прямaя связь с МКС», - отметилa прогрaммный директор.
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