Илья Чёрт: Верю в инопланетян и в переписывание российской истории
Социологи выяснили, во что верят россияне. Оказывается, 36 процентов респондентов не стали отрицать существование инопланетян, 12 процентов россиян верят, что прививки бесполезны. Еще 60 процентов уверены, что российскую историю пытаются переписать и преуменьшить ее величие. О результатах опроса пишет ВЦИОМ.
Лидер группы «Пилот» Илья Чёрт в эфире НСН признался, что верит в инопланетян и не верит в прививки:
«Я среди тех, кто верит в инопланетян. Насчет прививок – спорно. А вот с последним я действительно согласен, я и мой тесть в нашей семье очень интересуемся историей. Но что касается вопроса переписывания – адекватно его обсуждать уже, наверное, не имеет особого смысла. Потому что и источники врут, и вряд ли можно найти правду в глубине веков, уже сто раз все переписано. Как говорится, каждый переписывает историю под конкретного правителя. В целом, я уверен, что россияне очень мистически и мифически настроенный народ. Кто во что не верил бы, лишь бы было интересно жить», – признался он.
Кроме того, Илья Чёрт поделился с НСН, что во время карантина, поняв, что концерты вернутся не скоро, думал пойти работать в такси.
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