Илья Чёрт предложил внести в школьную программу песни «Алисы» и БГ
Лидер группы «Пилот» рассказал НСН, чьим творчеством он бы дополнил рекомендации Минкульта.
Минкульт внес в список рекомендованных школьникам произведений песни музыкальных групп Beatles (All You Need is Love), Nirvana (Smells like teen spirit) и Pink Floyd (Money). Соответствующий проект методических рекомендаций по реализации проекта «Культурный норматив школьника» опубликован на сайте министерства. В список также вошли композиции «Jailhouse rock» Элвиса Пресли и «Dancing Queen» ABBA. Из отечественных хитов в рекомендации Минкульта попали песни группы «Кино» («Перемен»), «Наутилуса Помпилиуса» («Скованные одной цепью») и «Машины времени» («Солнечный остров» и «Марионетки»).
Творчеством каких групп стоило бы дополнить список рекомендованных Минкультом произведений для изучения в школе, НСН поинтересовалась у лидера группы «Пилот» Ильи Чёрта.
«Я нахожу достаточно мудрыми песни того же Юрия Шевчука, и например, группы “Чайф”. Я бы взял очень многое из творчества Бориса Гребенщикова. Я бы туда еще взял группу “Алиса”. Прекрасные тоже представители хорошего посыла и хорошей музыки. А из западных, не знаю, я бы, например, взял группу Radiohead. Достаточно сложная музыка, хорошая, очень красивая и непростая», — отметил питерский музыкант.
Напомним, что о планах внести в школьную программу «культурные нормативы» стало известно в феврале этого года. Уже с 1 сентября программа, разработанная Минкультом и Минпросвещения, заработал в восьми пилотных регионах: Саратовская, Пензенская, Ярославская, Тульская и Новосибирская области, а также Татарстан, Коми и Ставропольский Край.
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