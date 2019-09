Илья Чёрт предложил внести в школьную программу песни «Алисы» и БГ

Минкульт внес в список рекомендованных школьникам произведений песни музыкальных групп Beatles (All You Need is Love), Nirvana (Smells like teen spirit) и Pink Floyd (Money). Соответствующий проект методических рекомендаций по реализации проекта «Культурный норматив школьника» опубликован на сайте министерства. В список также вошли композиции «Jailhouse rock» Элвиса Пресли и «Dancing Queen» ABBA. Из отечественных хитов в рекомендации Минкульта попали песни группы «Кино» («Перемен»), «Наутилуса Помпилиуса» («Скованные одной цепью») и «Машины времени» («Солнечный остров» и «Марионетки»).

Творчеством каких групп стоило бы дополнить список рекомендованных Минкультом произведений для изучения в школе, НСН поинтересовалась у лидера группы «Пилот» Ильи Чёрта.