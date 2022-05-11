Киркоров прибыл на Евровидение-2022 на вертолете
Певец Филипп Киркоров прилетел на Евровидение-2022 в Турин на вертолете, чтобы болеть за Грецию, по личному приглашению организаторов.
«Ну вот я и на базе. Где вы думаете? Да! Оно. По специальному приглашению. За заслуги перед "Евровидением". Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда независимым гостем организаторов сего мероприятия. И буду болеть за кого? За Грецию!» - поделился певец в своих соцсетях.
В 2022 году музыкальный конкурс проходит в итальянском Турине. Накануне начался первый полуфинал 66-го по счету «Евровидения» в королевском дворце Венария.
Россия и Беларусь в этом году на конкурс не были допущены. Также жители этих стран не смогут принять участие в голосовании за участников. Продюсер Симона Марторелли подчеркнула, что исключение связано с началом российской военной спецоперации на Украине.
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