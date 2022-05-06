Snake: На «Евровидении» буду болеть за Rasmus
Музыкант и участник группы Глеб Самойлов и The MATRIXX, а также НАИВ и МЭD DОГ Дмитрий Snake Хакимов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели
Фестиваль «Ласточка» состоится без Земфиры
Мультиформатный городской фестиваль «Ласточка-Summeet» подтвердил, что он состоится в Лужниках 4 июня 2022 года, как и планировалось в прошлом году. Некоторые изменения претерпел только лайнап шоу, который покинула Земфира, заявленная ранее в качестве хедлайнера. В остальном состав участников остался прежним – это «ЛСП», Дельфин, Shortparis, «Дайте танк», «Куртки Кобейна», «Обе две» и др
Дмитрий Snake Хакимов: «На самом деле, фестивалю повезло, что он вообще состоится. Этим летом, наверное, добрая половина фестивалей, в которых мы были заявлены, уже отменились или перенеслись на следующий год. А то, что лайнапы претерпели нереальные изменения, это уж точно. Так что дай Боже удачи всем. Зимфире отдельно и фестивалю отдельно», - сказал музыкант.
Россиян оставили без голосования на «Евровидении» в 2022 году
Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения», которое начнется в Турине 10 мая 2022 года. Об этом сообщил исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло
Дмитрий Snake Хакимов: «Честно говоря, я и не сомневался, что запретят голосовать. Как я понимаю, России запретили там и участвовать. Но мой фаворит этого фестиваля - это финская группа The Rasmus. Они едут с прекрасной песней «Jezebel», которая была написана ими в авторстве с композитором Дезмондом Чайлдом. Это автор хитов групп Bon Jovi, Aerosmith, Kiss и других. Песня сама по себе прекрасна, советую её послушать. Не думаю, что кто-то на этом конкурсе напишет что-то лучше», - отметил артист.
Первый за три года фильм с Джонни Деппом представят покупателям в Каннах
Лента называется "Jeanne Du Barry" ("Жанна Дюбарри"). В ней рассказывается о фаворитке Людовика XV. Монарха сыграет Депп, а его возлюбленную — Майвенн, она же срежиссирует историческую драму.
Дмитрий Snake Хакимов: «Я вот лично абсолютно уверен, что картину ждёт неимоверный успех. Недавнее судебное разбирательство Джонни Деппа с его бывшей женой Эмбер Херд очень повысило его рейтинг», - резюмировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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