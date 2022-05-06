Snake: На «Евровидении» буду болеть за Rasmus

Дмитрий Snake Хакимов: «Честно говоря, я и не сомневался, что запретят голосовать. Как я понимаю, России запретили там и участвовать. Но мой фаворит этого фестиваля - это финская группа The Rasmus. Они едут с прекрасной песней «Jezebel», которая была написана ими в авторстве с композитором Дезмондом Чайлдом. Это автор хитов групп Bon Jovi, Aerosmith, Kiss и других. Песня сама по себе прекрасна, советую её послушать. Не думаю, что кто-то на этом конкурсе напишет что-то лучше», - отметил артист.

