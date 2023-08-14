«Играйте без ушей»: «План Ломоносова» объяснил срыв выступления в Новосибирске

«Пришли люди и сказали, что саундчек закончен, а по нашему техническому райдеру он еще не начинался. Нам сказали, что есть группы, которые могут начать выступление прямо сейчас. Мы спрашиваем, то есть мы не играем на фестивале? Нам говорят, что, похоже, так. Мы спорить не стали. Либо играйте "без ушей", либо не играйте вообще, - мы не готовы играть на таких условиях», - говорится в заявлении группы.

Ее лидер Александр Ильин, также известный по роли Лобанова в сериале «Интерны», заявил, что «План Ломоносова» сожалеет о произошедшем, но покинул Новосибирск с чистой совестью.

«Люди должны получать удовольствие от увиденного и услышанного. Мы последний раз были здесь пять лет назад, приехать и дать плохое шоу – это не вариант. На нет и суда нет, мы спокойно и с чистой совестью едем домой», - пояснил Ильин.

Ранее группа СЛОТ сообщила об отказе от выступления на фестивале «Ветер Сибири» из-за логистических проблем, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». После этого группа не выступила и на фестивале «Форт Новорок» в Краснодаре, объяснив это кишечной инфекцией вокалистки.

