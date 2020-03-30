Игорь Николаев избежал заражения коронавирусом
Российский певец и композитор Игорь Николаев сообщил, что коронавирус у него не обнаружен. В своем Instagram он написал, что текст на заражение вирусом COVID-19 показал отрицательный результат.
«Долгожданный результат: COVID-19 отрицательно!» — цитирует телеканал «360» артиста.
Николаев также поблагодарил своих поклонников, которые волновались за него, а также медиков больницы в Коммунарке и свою семью.
26 марта стало известно, что Игорь Николаев был госпитализирован в клинику в Коммунарке. У него была диагностирована пневмония. Медики взяли у него кровь на анализ, чтобы исключить наличие опасного коронавируса.
В субботу журналистка Ксения Собчак рассказала, что инфицированный коронавирусом певец Лев Лещенко мог заразить участников празднования дня рождения сестры продюсера Игоря Крутого. Как написала телеведущая в своем Telegram-канале, из-за этого «тусовке шоубиза переполох».
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