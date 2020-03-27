Собчак рассказала о панике среди звёзд после общения с заразным Лещенко





Ксения Собчак поведала, что инфицированный коронавирусом певец Лев Лещенко мог заразить участников празднования дня рождения сестры продюсера Игоря Крутого. Как написала ведущая в своем Telegram-канале, из-за этого «тусовке шоубиза переполох».

«Так что все кто там был - аларм аларм», - предупредила Собчак. На этом праздновании, в частности, побывал композитор Игорь Николаев, которого поместили накануне в больницу в Коммунарке с подозрением на COVID-19.

Сообщается, что на дне рождения сестры Крутого было замечено немало звёзд эстрады и шоу-бизнеса, среди них - певцы Олег Газманов, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум, Николай Басков, певицы Ирина Аллегрова, Ани Лорак, Алсу. Там также присутствовали бывшая фигуристка Татьяна Навка с супругом, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

Кроме того, Лев Лещенко мог заразить участников съемки телешоу Андрея Малахова, посвященного годовщине смерти певицы Валентины Толкуновой. Все эти мероприятия он посетил после возвращения с гастролей по Америке и Канаде, вместо того, чтобы самоизолироваться на карантин.

Главный врач медцентра в Коммунарке Денис Проценко сделал официальное заявление о состоянии певца по просьбе самого Народного артиста России. Как пишут «Дни.ру», медик подтвердил диагноз COVID-19 и рассказал, что у Лещенко развилась пневмония.

С ухудшением показателей 78-летнего певца поместили в реанимацию, однако сейчас состояние удалось стабилизировать, уже сегодня его планируют перевести в обычную палату.

